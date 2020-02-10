Урайцам напомнили о мерах пожарной безопасности
В Урае с начала 2020 года произошло четыре пожара: два пожара в квартирах, один пожар на даче и один - в гараже. Как отметили в администрации города, ежегодно около 80 процентов всех пожаров происходит по вине человека.
Сообщается, что имуществу граждан причиняется невосполнимый ущерб. Зачастую пожары в квартирах приводят к гибели людей. В большинстве случаев источником трагедий становятся: неосторожное обращение с огнем, курение, неисправное электрооборудование. Кроме того, причинами также становились: несоблюдение мер пожарной безопасности, неисправность газового и печного оборудования.
Спасатели напомнили о мерах, как избежать пожара. Нельзя курить в постели: по этой причине часто происходят пожары с гибелью людей. Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы. Также нельзя оставлять без присмотра маленьких детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU