10 Февр. 2020 2020-02-10T15:03:32+03:00

Мошенники вывели все накопления у жительницы Мегиона и оформили на нее кредит Фото: pixabay.com

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В полицию Мегиона обратилась 56-летняя местная жительница с заявлением о дистанционном мошенничестве. Как уточнили в пресс-службы УМВД ХМАО, с ее банковского счета неизвестные вывели все накопления и вдобавок оформили кредит.

- Вечером позвонил неизвестный, который представился Дмитрием и пояснил, что он является сотрудником службы безопасности банка. Также молодой человек сообщил, что была попытка снятия денег со счета и срочно нужно установить в телефон специальную программу, - рассказала женщина.

За процессом удаленного управления своим телефоном женщина спокойно наблюдала два дня. На третий день она наконец обратилась в банк для уточнений. В банке сообщили, что с обеих карт сняты все деньги, и на нее оформлен кредит

В целом потерпевшая утратила более полумиллиона рублей. Отметим, несколько лет назад заявительница уже попадалась на уловки мошенников. Тогда она заплатила мошенникам-экстрасенсам более 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Статья предусматривают максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU