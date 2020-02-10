Год памяти и славы открыли в Белоярском районе

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:49:23+03:00

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Состоялось официальное открытие года памяти и славы в Белоярском районе. Подробности сообщила администрация района.

На мероприятии присутствовал глава территории Сергей Маненков, заместитель губернатора региона, директор Департамента финансов ХМАО-Югры Вера Дюдина и другие гости, но главными виновниками торжества, конечно, были ветераны.

- В нынешнем году мы отметим девяностолетие Югры и наш самый главный праздник - 75 лет Победы. Низкий поклон вам, ветераны, за то, что вы сделали, за Победу мая 1945-го, за мирное небо, - сказал глава муниципалитета Сергей Маненков.

Для гостей праздника прошел концерт, где артисты исполнили песни военных лет. Шести ветеранам вручили юбилейные медали «75 лет Победы в ВОВ 1941-1945». Это стало самым трогательным моментом мероприятия.

Награды получили труженики тыла и несовершеннолетние узники лагерей: Анна Вишнякова, Валентина Городилова, Лидия Евсеева, Мария Мишустина, Мария Недельская и Иван Смирнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU