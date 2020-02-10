Вартовчанка прописала у себя 252 иностранных гражданина
Полицейские Нижневартовска вновь выявили «резиновые» квартиры. Но очередная находка шокировала видавших многое правоохранителей. Подробности стали известны от администрации города.
В отношении 46-летней вартовчанки возбудили уголовное дело. В январе женщина осуществила фиктивную постановку на учет 252 иностранных граждан.
Решение о наказании вскоре определит суд. Статья УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.
Кроме того, суд может назначить принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Также возможно лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Отметим, в Нижневартовске работает горячая линия, куда можно сообщать о «резиновых» квартирах и фактах нелегальной миграции: 102 или 49-31-11.
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ИСТОЧНИК KP.RU