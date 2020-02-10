2020-02-10T14:32:36+03:00
Общество

Губернатор Югры поручила проработать план приватизации малиновского лесопильного завода

Вскоре предприятие ждет смена владельца
Руслан Савинов
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Губернатор Югры поручила проработать план приватизации малиновского лесопильного заводаГубернатор Югры поручила проработать план приватизации малиновского лесопильного заводаФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова. Посетила лесопильный завод в поселке Малиновский Советского района. Итоги рабочего визита сообщили в пресс-службе администрации района.

Известно, что завод входит в состав югорского лесопромышленного холдинга. Он является основным по производству готовых пиломатериалов. На его базе осуществляют все этапы технологической цепочки: сортировка, распил, сушка и упаковка, а также отправка.

Завод оснащен оборудованием немецкого, австрийского, шведского и итальянского производства. Продукцию экспортируют в том числе в Египет, Сирию, Ирак, Иран, Китай, Евросоюз, Великобританию.

Как доложили губернатору региона, скоро на предприятии заменят часть станков. В 2020 году завершат работы по организации хранения сырья.

Также Комарова поручила своему заместителю Алексею Забозлаеву проработать планы по приватизации предприятия с учетом мнения его сотрудников. При этом нужно предусмотреть комфортные условия для инвестора. Это необходимо в ситуации прихода нового владельца на завод и беспокойства рабочих за свои места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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