2020-02-10T14:16:16+03:00
Общество

Генеральный план Сургута вскоре утвердят

Подготовлены сотни поправок в один из главных документов города
Руслан Савинов
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Генеральный план Сургута вскоре утвердятГенеральный план Сургута вскоре утвердят
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Градоначальник Сургута Вадим Шувалов и председатель думы Надежда Красноярова обсудили проект изменений в генплан города. Как отметили в пресс-службе городской администрации, подготовлено около двухсот поправок.

- Мы прекрасно понимаем важность и необходимость привлечения инвестиций в город. Повторюсь, работаем совместно с депутатами. Создаем рабочую группу и проведем повторные публичные слушания. Вопрос будет закрыт, – сообщил глава Сургута Вадим Шувалов.

Столь важный документ позволит привлечь более 55 миллиардов рублей инвестиций в экономику города. Благодаря этому станет возможной реализация таких проектов, как научно-технологический центр и промышленный парк.

- Утверждение изменений в генплан города – очень важный момент для нас. Главная задача сейчас, чтобы каждый элемент генерального плана соответствовал законодательству. Поскольку здесь пересекаются интересы всех жителей Сургута и, конечно, инвесторов, которых мы ждем в городе, – пояснила председатель думы города Надежда Красноярова.

Вскоре подготовят дорожные карты изменений в генплан. Затем состоятся новые публичные слушания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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