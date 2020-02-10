Автоинспекторы ХМАО раскрыли двадцать преступлений

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:55:54+03:00

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Госавтоинспекторы Югры с 1 по 7 февраля 2020 года раскрыли двадцать преступлений, в том числе угон автомобиля. Подробности сообщили в ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа.

В дежурную часть полиции Нягани поступило сообщение от анонима о том, что на улице Раимкулова неизвестный угнал «Дэу Нэксиа». Были организованы поиски.

Правоохранители задержали 24-летнего подозреваемого. По его словам, он разбил водительское стекло: ключи находились в салоне.

Инспекторы Югры вновь напоминают о необходимости бережного отношения к своему автомобилю. Не стоит провоцировать малолетних злоумышленников и оставлять ключи внутри.

Специалисты советуют выработать привычку контролировать окна, багажник, капот и дверцы своей машины. Эти элементарные правила помогут сохранить в целостности ваш автомобиль в сохранности.

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ИСТОЧНИК KP.RU