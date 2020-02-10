2020-02-10T13:29:40+03:00
Общество

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вновь повысился в ХМАО

Эпидемический порог превышен на 18 процентов
Руслан Савинов
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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вновь повысился в ХМАОУровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вновь повысился в ХМАОФото: pixabay.com
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом с 3 по 9 февраля зафиксировали на уровне 105 случаев на 10 тысяч населения. Как отметили специалисты Роспотребнадхора ХМАО, показатели выше предыдущей недели на 26 процентов.

Рост отмечен среди всех возрастов. Эпидемический порог превышен на 18 процентов. Преобладают вирусы гриппа – 65,4%. На долю других вирусов приходится 34,6%.

Выше среднего показателя по региону заболеваемость отмечается в Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Кондинском районах. Среди городов: Урай, Сургут, Нефтеюганск, Покачи и Пыть-Ях. Кроме того, значительный рост по сравнению с предыдущей неделей отмечается в Березовском районе, Когалыме, Пыть-Яхе.

Также добавим, что в связи с коронавирусной инфекцией в Китае под медицинским наблюдением в Югре находится 31 человек. Ни у кого из них диагноз не подтвердился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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