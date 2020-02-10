Энергетики Сургута восстановили снабжение в центральном микрорайоне

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:05:48+03:00

Неполадки устранили за два часа

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В результате повреждения кабельной линии вышло из строя оборудование распределительной подстанции в Cургуте накануне, 9 февраля. О ликвидации последствий сообщили в пресс-службе городских электрических сетей Сургута

- В результате частично отсутствовало напряжение на нескольких трансформаторных подстанциях в девятом микрорайоне города, - рассказал начальник сургутских горэлектросетей Сергей Романько.

Известно, что весь жилой фонд и соцобъекты грода имеют два основных источника электроснабжения. Электрики ежегодно проверяют готовность к работе всего оборудования

- В случае аварийной ситуации, ремонтный персонал управляющей компании должен самостоятельно переключить жилой дом на резервный источник электропитания. Уже не первый раз происходит ситуация, когда управляющие компании не своевременно переводят нагрузки, - отметил замдиректора «СГЭС» Сергей Ковин.

За два часа специалисты выявили аварийный участок линии и произвели перевод нагрузки на резервный источник питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU