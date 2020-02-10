Инициативных вартовчан пригласили к организации фестиваля «Самотлорские ночи»

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:50:26+03:00

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Нижневартовск уже почти подготовился к фестивалю «Самотлорские ночи». По данным администрации города, в 2020 году мероприятие пройдет с 19 по 21 июня.

- Инициативных и креативных вартовчан, умеющих подать идею и воплотить ее в жизнь, приглашают внести свой вклад в организацию 45-ого фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», - сообщили организаторы мероприятия.

Среди событий фестиваля запланированы: молодежные, детские и семейные, взрослые, спортивные, концертные выставочные и прочие мероприятия.

Сообщается, что самые интересные проекты попадут в программу фестиваля. Дополнительную информацию о проекте и контактные данные организатора необходимо направить на электронную почту. Заявки принимаются до 1 марта 2020 года.

Интересующие вопросы можно задать по телефону: (3466) 43-79-75. Подробнее о фестивале на официальном сайте, а также в социальной сети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU