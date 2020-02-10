2020-02-10T12:38:20+03:00
Происшествия

Наркосбытчицу из Урая осудят по всей строгости закона

Руслан Савинов
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Наркосбытчицу из Урая осудят по всей строгости законаНаркосбытчицу из Урая осудят по всей строгости законаФото: pixabay.com
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Правоохранители Урая утвердили обвинение в отношении местной жительницы по статьям «Сбыт наркотиков в значительном размере» и «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере».

Следствие установило, что обвиняемая в августе 2019 года продала местному жителю наркотик «синтетику» массой не менее трети грамма. Как уточнили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа, «посылочку» она поместила в виде закладки в подъезде одного из домов.

Вскоре упомянутые запрещенные вещества изъяли правоохранительные органы в рамках оперативных мероприятий. Также у наркосбытчицы изъяли 1,56 грамма «синтетики. Их она приобрела и хранила для личного употребления.

Злоумышленницу заключили под стражу. Ей грозит длительное лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом до полумиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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