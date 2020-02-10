Актер Илья Сланевский станет ведущим литературного концерта на фестивале «Дух огня»
Актер Илья Сланевский проведет детский литературный концерт «ЧИТАЛКИН» на XVIII кинофестивале «Дух огня». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Известно, что Илья окончил актерский факультет ВГИКа в 2013 году. В кино он стал появляться еще со студенчества. Также благодаря вокальным данным он успешно состоялся как актер озвучивания и дубляжа аудиокниг, игр и фильмов. Он обладатель многих профессиональных наград в киноискусстве.
В Ханты-Мансийске Сланевский представит юных победителей конкурса «ЧИТАЛКИН» и поддержит чтецов на сцене.
Отметим, что «ЧИТАЛКИН» – это конкурс юных любителей чтения. Он развивает детское творчество и формирует интерес к литературе. Жюри уже выбрало одиннадцать победителей. Они станут участниками литературного гала-концерта 8 марта на международном фестивале дебютов кинематографа «Дух огня».
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ИСТОЧНИК KP.RU