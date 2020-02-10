Актер Илья Сланевский станет ведущим литературного концерта на фестивале «Дух огня»

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:21:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Актер Илья Сланевский проведет детский литературный концерт «ЧИТАЛКИН» на XVIII кинофестивале «Дух огня». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Известно, что Илья окончил актерский факультет ВГИКа в 2013 году. В кино он стал появляться еще со студенчества. Также благодаря вокальным данным он успешно состоялся как актер озвучивания и дубляжа аудиокниг, игр и фильмов. Он обладатель многих профессиональных наград в киноискусстве.

В Ханты-Мансийске Сланевский представит юных победителей конкурса «ЧИТАЛКИН» и поддержит чтецов на сцене.

Отметим, что «ЧИТАЛКИН» – это конкурс юных любителей чтения. Он развивает детское творчество и формирует интерес к литературе. Жюри уже выбрало одиннадцать победителей. Они станут участниками литературного гала-концерта 8 марта на международном фестивале дебютов кинематографа «Дух огня».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU