2020-02-10T12:21:14+03:00
Общество

Актер Илья Сланевский станет ведущим литературного концерта на фестивале «Дух огня»

Мероприятие пройдет 8 марта
Руслан Савинов
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Актер Илья Сланевский станет ведущим литературного концерта на фестивале «Дух огня».Актер Илья Сланевский станет ведущим литературного концерта на фестивале «Дух огня».
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Актер Илья Сланевский проведет детский литературный концерт «ЧИТАЛКИН» на XVIII кинофестивале «Дух огня». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Известно, что Илья окончил актерский факультет ВГИКа в 2013 году. В кино он стал появляться еще со студенчества. Также благодаря вокальным данным он успешно состоялся как актер озвучивания и дубляжа аудиокниг, игр и фильмов. Он обладатель многих профессиональных наград в киноискусстве.

В Ханты-Мансийске Сланевский представит юных победителей конкурса «ЧИТАЛКИН» и поддержит чтецов на сцене.

Отметим, что «ЧИТАЛКИН» – это конкурс юных любителей чтения. Он развивает детское творчество и формирует интерес к литературе. Жюри уже выбрало одиннадцать победителей. Они станут участниками литературного гала-концерта 8 марта на международном фестивале дебютов кинематографа «Дух огня».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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