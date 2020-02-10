На парковке «Ауры» в Сургуте полностью сгорела фура

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:09:07+03:00

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На парковке торгово-развлекательного центра «Аура» накануне, 9 февраля 2020 года, сгорела фура. По данным пресс-службы МЧС Югры, дознаватели сейчас устанавливают точную причину происшествия.

Сообщается, что сообщение о возгорании автомобиля в дежурную часть поступило в 17:10. Через девять минут спасатели уже были на месте инцидента. Разобраться с огнем им удалось за две минуты. На вызов выезжали две машины спасателей и семь человек личного состава.

- Накануне вечером на парковке ТРЦ Аура сгорела фура. Длинномер прибыл из Дагестана. Водитель успел разгрузиться и собирался отправиться на юг. В момент возгорания он находился в кабине с пассажиром. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправности автономного подогревателя, - сообщили источники паблика «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».

- Сейчас сначала на телефон поснимают, а потом только экстренные службы вызывают, - с грустью подвел итог один из подписчиков паблика.

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ИСТОЧНИК KP.RU