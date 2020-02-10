У югорчан массово тонули снегоходы за последние дни
Спасатели сообщили об итогах работ за выходные. Как стало известно от пресс-службы учреждения «Центроспас-Югория», сразу несколько инцидентов представляли собой пошедшие ко дну снегоходы.
Так, поисковая группа выезжала на озеро Дачное. Там мужчина в наледи утопил снегоход, требовалась эвакуация. Как выяснилось, до прибытия спасателей пострадавшего уже эвакуировали местные жители,
Тем временем на озеро Ольгино мужчина в наледи утопил снегоход. Спасатели доставили пострадавшего в теплое помещение. От медпомощи мужчина отказался.
Также на озеро Ольгино группа рыбаков утопили снегоходы в наледи. Вот только на месте инцидента спасатели пострадавших не обнаружили. По предварительным данным они выбрались самостоятельно
Специалисты «Центроспас-Югория» напомнили, что при выходе на лед необходимо помнить о безопасной толщине льда для одного человека: не менее семи сантиметров.
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ИСТОЧНИК KP.RU