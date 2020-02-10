2020-02-10T11:52:35+03:00
Происшествия

У югорчан массово тонули снегоходы за последние дни

Толщина льда в семь сантиметров выдержит не больше веса одного человека
Руслан Савинов
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У югорчан массово тонули снегоходы за последние дниУ югорчан массово тонули снегоходы за последние дниФото: pixabay.com
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Спасатели сообщили об итогах работ за выходные. Как стало известно от пресс-службы учреждения «Центроспас-Югория», сразу несколько инцидентов представляли собой пошедшие ко дну снегоходы.

Так, поисковая группа выезжала на озеро Дачное. Там мужчина в наледи утопил снегоход, требовалась эвакуация. Как выяснилось, до прибытия спасателей пострадавшего уже эвакуировали местные жители,

Тем временем на озеро Ольгино мужчина в наледи утопил снегоход. Спасатели доставили пострадавшего в теплое помещение. От медпомощи мужчина отказался.

Также на озеро Ольгино группа рыбаков утопили снегоходы в наледи. Вот только на месте инцидента спасатели пострадавших не обнаружили. По предварительным данным они выбрались самостоятельно

Специалисты «Центроспас-Югория» напомнили, что при выходе на лед необходимо помнить о безопасной толщине льда для одного человека: не менее семи сантиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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