2020-02-10T11:29:57+03:00
Общество

Аферисты похитили у югорчан более трех миллионов рублей за выходные

Мошенники становятся все более изобретательными
Руслан Савинов
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Аферисты похитили у югорчан более трех миллионов рублей за выходныеАферисты похитили у югорчан более трех миллионов рублей за выходныеФото: pixabay.com
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В Югре произошло 25 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт за последние дни. Как сообщила пресс-служба УМВД ХМАО, югорчане лишились более трех миллионов рублей.

Зачастую на этот раз среди самых доверчивых оказывались мужчины среднего возраста и пенсионеры. Им предлагали остановить несанкционированное списание денег, оформить кредит, купить - продать в интернете мебель, вещи, стройматериалы, детские товары, авто, недвижимость. Среди более экзотических случаев: получение компенсации за обращение к экстрасенсу, услуги интимного характера, заработок от перепродажи акций.

Так, 45-летний житель Югорска заказал на сайте «Wildhanter-pants.ru» особые брюки. Внутри посылки он обнаружил пакеты с песком и обычное трико. Ущерб составил более четырех тысяч рублей

Тем временем 41-летняя вартовчанка на сайте «Юла.ру» увидела объявление о продаже стола со стульями по цене 23 тысячи рублей. Через «Мобильный банк» она перевела неизвестному, представившемуся Олегом, 19 тысяч рублей. Приехав по адресу, она выяснила: там не проживает никакого Олега со столом и стульями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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