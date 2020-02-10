2020-02-10T11:11:08+03:00
Спорт

Окружное первенство по самбо завершилось в Ханты-Мансийске

Юные спортсмены выложились по полной
Руслан Савинов
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Окружное первенство по самбо завершилось в Ханты-Мансийске. Фото «ЮграМегаСпорт».Окружное первенство по самбо завершилось в Ханты-Мансийске. Фото «ЮграМегаСпорт».
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В центре развития теннисного спорта столицы ХМАО подошло к концу первенство Югры по самбо. По данным пресс-службы «ЮграМегаСпорт», в нем приняли участие около двухсот спортсменов из всех уголков автономного округа.

Например, вартовчанка Алина Гончарова не проиграла ни одной схватки и примет участие в вервенстве Уральского федерального округа в Радужном.

- Первая схватка была самой сложной, соперница была физически и технически очень сильной, с ней мы встречаемся на татами уже далеко не первый раз, и я рада, что смогла победить не только ее, но и остальных девочек. Мой тренер меня всегда поддерживает, настраивает на схватки, знает, что нужно сказать и как подбодрить, поэтому настроение боевое, — рассказала Алина.

Ханты-Мансийск на соревнованиях представлял сразу 41 самбист, но что-то пошло не так.

- Результаты ребят оцениваю на троечку, мы рассчитывали, что завоюем минимум три золотых медали, но что-то пошло не так. Возможно, это связано с тем, что ребята переволновались, потеряли бдительность, кто-то немного приболел, а кто-то травмировался. Ясно одно, результаты должны были быть лучше, — рассказал главный тренер Юрий Феоктистов.

С полным списком победителей соревнований можно ознакомиться по ссылке

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ИСТОЧНИК KP.RU

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