10 Февр. 2020 2020-02-10T10:54:06+03:00

Молодежь Сургута предложила использовать автомобиль на водороде и перерабатывать пластик. Фото администрации города.

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В Сургуте прошла молодежная конференция «Учимся жить в цифровом мире» при участии школьников 14–17 лет. По информации думы города, участники представляли социально-значимые проекты и исследовательские работы на иностранных языках.

Конкурс провели для выявления и поддержки талантливой молодежи, а также получения опыта международного общения. Из семнадцати проектов в финал вышли три работы.

Одним из финалистов стал проект автомобиля на водороде. Команда демонстрировала модель автомобиля, работающего на водороде, производимом из обычной воды.

Также еще одним финалистом стал проект «Вторая жизнь пластика». Команда школьников предложила элегантную идею переработки пластиковых бутылок в домашних условиях.

Третьим лидером стал проект с QR-кодами для страдающих диабетом. Проект упростит расчет инсулина при употреблении пищи в общепите.

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ИСТОЧНИК KP.RU