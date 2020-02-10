Губернатор ХМАО оценила физкультурный комплекс «Джин» в Советском районе
Губернатор Югры Наталья Комарова познакомилась с проектом «Джин» в Советском районе. Как отметили в региональном правительстве, комплекс «Джин» расшифровывается как: «Двигайся, живи и надейся»,
Комплекс начал деятельность в декабре 2019 года. Он предназначен для югорчан с ограниченными возможностями здоровья. Внутри оборудованы: тренажерный зал, детская игровая зона, зал для занятий настольным теннисом, дартсом и даже аэрохоккеем.
«Джин» способствует развитию на территории Советского района физической культуры и спорта, в том числе адаптивного. Там проводят тренировки для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, включая расстройства аутистического спектра. В 2019 году проект комплекса выиграл сразу в двух грантовых конкурсах.
Занятия проходят на бесплатной основе. Спортсмены высоко ценят деятельность центра, ему нет аналогов в муниципалитете.
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ИСТОЧНИК KP.RU