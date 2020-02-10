2020-02-10T10:05:03+03:00
Общество

Когалым подготовился к празднованию юбилея

Городу исполнится 35 лет
Руслан Савинов
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Когалым подготовился к празднованию юбилея. Фото администрации города.Когалым подготовился к празднованию юбилея. Фото администрации города.
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В молодежном центре «Метро» в Когалыме прошла стратегическая сессия по подготовке и проведению празднования 35-летия города. По данным городской администрации, участниками мероприятия стали представители общественных организаций, молодежных объединений и сотрудники учреждений Когалыма.

На юбилее города когалымчан будут ждать: квест на знание истории города, «Завтрак у бабушки», ретро-кафе, «Город развлечений» и еще десятки мероприятий.

- Цель стратегической сессии - постараться совместными усилиями разработать новые мероприятия или переформатировать уже традиционные события. Не обязательно, что все из того, что предложено, будет в такой же форме и реализовано. Но такие неформальные встречи на рабочие темы позволяют повысить эффективность, - заявила заместитель главы города Людмила Юрьева.

Специалисты культуры оценят все предложенные мероприятия. Вскоре они включат в общий план юбилейных торжеств наиболее удачные предложения

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ИСТОЧНИК KP.RU

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