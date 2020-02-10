2020-02-10T09:56:41+03:00
Происшествия

Зарезавшему приемного сына жителю Излучинска предъявили обвинения

Вскоре мужчину заключат под стражу
Руслан Савинов
Поделиться:
Зарезавшему приемного сына жителю Излучинска предъявили обвиненияЗарезавшему приемного сына жителю Излучинска предъявили обвиненияФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Следственный отдел Нижневартовска следкома Югры возбудил уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту убийства мужчины в Излучинске.

Следствием установлено, что 8 февраля 2020 года около 16:00 в одном из домов на улице Набережная в Излучинске Нижневартовского района в ходе употребления алкоголя возникла ссора между двумя мужчинами.

По данным СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу, 55-летний местный житель нанес своему 41-летнему приемному сыну многочисленные удары ножом в шею. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Подозреваемого задержали. В данный момент решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключения под стражу.

Проводятся следственные действия. Вскоре станут ясны все обстоятельства произошедшего. В дальнейшем суд определит наказание преступнику.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аферисты похитили у югорчан более трех миллионов рублей за выходные
Окружное первенство по самбо завершилось в Ханты-Мансийске
Молодежь Сургута предложила использовать автомобиль на водороде и перерабатывать пластик
Губернатор ХМАО оценила физкультурный комплекс «Джин» в Советском районе
Когалым подготовился к празднованию юбилея
Зарезавшему приемного сына жителю Излучинска предъявили обвинения
Молодой нефтеюганец пошел на преступление ради кражи двух окон
Ханты-Мансийск станет пилотной площадкой по ремонту деревянных домов
Сорок пожаров ликвидировали спасатели за неделю в ХМАО
В школах Урая ввели карантин до 21 февраля
Десять ДТП произошло на югорских дорогах за выходные
Самая крупная в ХМАО школа появится в Нижневартовске в 2020 году
Приставы Югры изъяли у должника по кредиту самое ценное
Разъяренного пса усмирили в Березовском районе