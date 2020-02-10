Зарезавшему приемного сына жителю Излучинска предъявили обвинения
Следственный отдел Нижневартовска следкома Югры возбудил уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту убийства мужчины в Излучинске.
Следствием установлено, что 8 февраля 2020 года около 16:00 в одном из домов на улице Набережная в Излучинске Нижневартовского района в ходе употребления алкоголя возникла ссора между двумя мужчинами.
По данным СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу, 55-летний местный житель нанес своему 41-летнему приемному сыну многочисленные удары ножом в шею. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.
Подозреваемого задержали. В данный момент решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключения под стражу.
Проводятся следственные действия. Вскоре станут ясны все обстоятельства произошедшего. В дальнейшем суд определит наказание преступнику.
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ИСТОЧНИК KP.RU