2020-02-10T09:42:24+03:00
Происшествия

Молодой нефтеюганец пошел на преступление ради кражи двух окон

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
Поделиться:
Молодой нефтеюганец пошел на преступление ради кражи двух оконМолодой нефтеюганец пошел на преступление ради кражи двух оконФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре за минувшие выходные произошло 121 преступление. По информации от пресс-службы УМВД ХМАО, из них раскрыто 74: три мошенничества, один поджог, два причинения тяжких телесных повреждений, десять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, пять фактов незаконного оборота оружия и целых семнадцать краж.

Так, в Нефтеюганске 17-летний подозреваемый в доме по улице Солнечная похитил два оконных проема. Сумма ущерба – 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Молодого человека определили под подписку о невыезде.

Тем временем в Кондинском районе нерадивый потерпевший передал свою кредитную карту с пин-кодом для покупки алкоголя 27-летней подозреваемой. Девушка сняла с нее 26 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая под подпиской о невыезде, ранее она уже была судима.

Также известно, что в Югре за минувшие дни полицейские раскрыли 14 ранее произошедших преступлений. Выявили более 7300 правонарушений.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аферисты похитили у югорчан более трех миллионов рублей за выходные
Окружное первенство по самбо завершилось в Ханты-Мансийске
Молодежь Сургута предложила использовать автомобиль на водороде и перерабатывать пластик
Губернатор ХМАО оценила физкультурный комплекс «Джин» в Советском районе
Когалым подготовился к празднованию юбилея
Зарезавшему приемного сына жителю Излучинска предъявили обвинения
Молодой нефтеюганец пошел на преступление ради кражи двух окон
Ханты-Мансийск станет пилотной площадкой по ремонту деревянных домов
Сорок пожаров ликвидировали спасатели за неделю в ХМАО
В школах Урая ввели карантин до 21 февраля
Десять ДТП произошло на югорских дорогах за выходные
Самая крупная в ХМАО школа появится в Нижневартовске в 2020 году
Приставы Югры изъяли у должника по кредиту самое ценное
Разъяренного пса усмирили в Березовском районе