Молодой нефтеюганец пошел на преступление ради кражи двух окон

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:42:24+03:00

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В Югре за минувшие выходные произошло 121 преступление. По информации от пресс-службы УМВД ХМАО, из них раскрыто 74: три мошенничества, один поджог, два причинения тяжких телесных повреждений, десять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, пять фактов незаконного оборота оружия и целых семнадцать краж.

Так, в Нефтеюганске 17-летний подозреваемый в доме по улице Солнечная похитил два оконных проема. Сумма ущерба – 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Молодого человека определили под подписку о невыезде.

Тем временем в Кондинском районе нерадивый потерпевший передал свою кредитную карту с пин-кодом для покупки алкоголя 27-летней подозреваемой. Девушка сняла с нее 26 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая под подпиской о невыезде, ранее она уже была судима.

Также известно, что в Югре за минувшие дни полицейские раскрыли 14 ранее произошедших преступлений. Выявили более 7300 правонарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU