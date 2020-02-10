2020-02-10T09:16:39+03:00
Общество

Ханты-Мансийск станет пилотной площадкой по ремонту деревянных домов

Ряд зданий были ранее исключены из программы капремонта
Руслан Савинов
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Ханты-Мансийск станет пилотной площадкой по ремонту деревянных домов. Фото администрации города.Ханты-Мансийск станет пилотной площадкой по ремонту деревянных домов. Фото администрации города.
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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился с жителями домов № 16 и 20 на улице Пушкина. Как отметили в администрации города, хантымансийцы через соцсети обратились с просьбой рассмотреть возможность провести ремонт их домов.

Напомним, что упомянутые дома в декабре 2019 года исключили из программы капремонта. Это было сделано из-за превышения предельной стоимости ремонта.

Всего в столице ХМАО в программу капремонта многоквартирных домов до 2046 года включены более полутысячи зданий. В 2020 году отремонтируют 83 дома: 56 капитальных, 27 деревянных. Отметим, что с начала 2019 года из программы исключили 58 домов.

- Поскольку таких домов в городе несколько десятков, необходимо разработать правовой механизм, который позволит проводить поддерживающий ремонт, исключенных из программы капремонта с использованием средств собранных собственниками в качестве взносов и участием муниципального бюджета, - заявил градоначальник Максим Ряшин.

- Ханты-Мансийск может стать пилотом по решению проблемы домов, нуждающихся в ремонте, но исключенных из программы капитального ремонта многоквартирных домов, - подвели итог гендиректор югорского фонда капремонта Елена Дарибабина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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