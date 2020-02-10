Сорок пожаров ликвидировали спасатели за неделю в ХМАО

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:59:33+03:00

На пожарах спасли десять человек

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В Югре за минувшую неделю, с 3 по 9 февраля, случилось 40 пожаров. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО.

По данным спасателей, горели в основном автомобили, объекты жилого сектора, гаражи и дачи: всего от огня пострадали 16 автомобилей и 26 строений. На пожарах спасли десять человек и материальных ценностей на сумму более 32 миллионов рублей. Травмы получили два человека.

Отмечается, что среди основных причин пожаров - нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. Также пожарные подразделения 22 раза привлекали к ликвидации последствий ДТП: был спасен один человек.

В МЧС ХМАО напомнили югорчанам, что необходимо постоянно следить за исправностью электропроводки, целостностью розеток, вилок и электрошнуров. Доверяйте только квалифицированным электрикам при ремонте электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU