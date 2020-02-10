2020-02-10T08:49:28+03:00
Общество

В школах Урая ввели карантин до 21 февраля

Порог заболеваемости ОРВИ значительно превышен
Руслан Савинов
Поделиться:
В школах Урая ввели карантин до 21 февраляВ школах Урая ввели карантин до 21 февраляФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Уреае санитарно-противоэпидемическая комиссия обсудила эпидситуацию по ОРВИ и гриппу среди населения города. По данным урайской администрации, членами комиссии было принято решение о введени с 11 февраля карантина во всех школах.

В дошкольных учреждениях пока такой меры не запланировано. Также отменили занятия детей в спортивных учреждениях и допобразования. Кроме того, введен запрет на проведение массовых спортивных, культурных и зрелищных мероприятий в закрытых помещениях.

Напомним, что в январе в Урае был отмечен сезонный рост заболеваемости среди населения. По данным врачей, только за последнюю неделю в поликлинику обратились 697 человек с симптомами ОРВИ. Подавляющее большинство обратившихся – дети. К счастью, случаи заболевания гриппом в городе не зафиксированы.

Следующее заседание санитарно-противоэпидемической комиссии пройдет 21 февраля. Тогда и решат вопрос о продлении или отмене карантина.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аферисты похитили у югорчан более трех миллионов рублей за выходные
Окружное первенство по самбо завершилось в Ханты-Мансийске
Молодежь Сургута предложила использовать автомобиль на водороде и перерабатывать пластик
Губернатор ХМАО оценила физкультурный комплекс «Джин» в Советском районе
Когалым подготовился к празднованию юбилея
Зарезавшему приемного сына жителю Излучинска предъявили обвинения
Молодой нефтеюганец пошел на преступление ради кражи двух окон
Ханты-Мансийск станет пилотной площадкой по ремонту деревянных домов
Сорок пожаров ликвидировали спасатели за неделю в ХМАО
В школах Урая ввели карантин до 21 февраля
Десять ДТП произошло на югорских дорогах за выходные
Самая крупная в ХМАО школа появится в Нижневартовске в 2020 году
Приставы Югры изъяли у должника по кредиту самое ценное
Разъяренного пса усмирили в Березовском районе