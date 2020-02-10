В школах Урая ввели карантин до 21 февраля

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:49:28+03:00

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В Уреае санитарно-противоэпидемическая комиссия обсудила эпидситуацию по ОРВИ и гриппу среди населения города. По данным урайской администрации, членами комиссии было принято решение о введени с 11 февраля карантина во всех школах.

В дошкольных учреждениях пока такой меры не запланировано. Также отменили занятия детей в спортивных учреждениях и допобразования. Кроме того, введен запрет на проведение массовых спортивных, культурных и зрелищных мероприятий в закрытых помещениях.

Напомним, что в январе в Урае был отмечен сезонный рост заболеваемости среди населения. По данным врачей, только за последнюю неделю в поликлинику обратились 697 человек с симптомами ОРВИ. Подавляющее большинство обратившихся – дети. К счастью, случаи заболевания гриппом в городе не зафиксированы.

Следующее заседание санитарно-противоэпидемической комиссии пройдет 21 февраля. Тогда и решат вопрос о продлении или отмене карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU