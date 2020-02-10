10 Февр. 2020 2020-02-10T08:37:10+03:00

Десять ДТП произошло на югорских дорогах за выходные Фото: pixabay.com

Три ребенка пострадали в авариях

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В ХМАО за 7-9 февраля двенадцать человек получили травмы в десяти дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Так, 7 февраля в 13:40 на улице Ленина в поселке Пионерский Советского района 21-летний молодой человек за рулем «Лада Гранта» наехал на ребенка. Несовершеннолетняя переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 13-летняя девочка получила травмы.

Всего сотрудники госавтоинспекции ХМАО задержали 26 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, девятерых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 62 водителя привлечены к ответственности.

Инспекторы ГИБДД просят водителей проявлять особую осторожность при проезде пешеходных переходов и при движении в жилых зонах.

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ИСТОЧНИК KP.RU