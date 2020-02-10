2020-02-10T07:33:56+03:00
Общество

Приставы Югры изъяли у должника по кредиту самое ценное

У мужчины еще есть время выкупить любимый автомобиль
Руслан Савинов
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Приставы Югры изъяли у должника по кредиту самое ценноеПриставы Югры изъяли у должника по кредиту самое ценноеФото: pixabay.com
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Судебные приставы ХМАО арестовали автомобиль в счет долга по кредиту. Подробности дела сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по ХМАО.

Известно, что гражданин К. взял кредит в банке под залог своего автомобиля «FAW Besturn X 80» 2018 года выпуска. Необходимую сумму он не выплатил. Затем банк обратился в суд. Было вынесено решение о взыскании образовавшегося долга за счет заложенного имущества.

В отношении югорчанина в отделе судебных приставов Нефтеюганска возбудили дело о взыскании задолженности по кредитным обязательствам. Он задолжал на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

Последовал арест авто. Машину изъяли и передали в специализированную организацию на хранение. Если должник успеет погасить задолженность, то сможет вернуть свой «FAW Besturn X 80». Иначе скоро его четырехколесный друг найдет себе нового владельца. Как показывает практика приставов, подобные меры очень действенны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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