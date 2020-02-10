10 Февр. 2020 2020-02-10T08:12:51+03:00

Самая крупная в ХМАО школа появится в Нижневартовске в 2020 году. Фото думы ХМАО.

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Парламентарии Югры побывали на строительной площадке школы на 900 и 825 мест в Нижневартовске. Как отметили в пресс-службе региональной думы, два здания составят единый образовательный комплекс в квартале №18 Восточного района Нижневартовска.

Учреждения будут объединены общими помещениями. Среди них: пищеблок с обеденным залом, библиотека, актовый зал на 400 мест, плавательный бассейн на четыре дорожки, три спортивных зала, зал хореографии и даже стрелковый тир.

- В этом образовательном учреждении будет работать около ста педагогов, подбор кадров идет уже сейчас. Школа сама по себе нестандартная и по проекту, и по исполнению. Я увидела интересную планировку школьных классов, коридоров, помещений, которые очень удобны для проведения дополнительных занятий. Через два месяца уже начнется поставка мебели для школы, – сообщили в думе Югры.

Готовность первого блока составляет 87 процентов. Готовность второго – 23 процента, третьего – 72 процента.

- В целом степень готовности объекта высокая. Я думаю, что строители успеют завершить все работы до начала нового учебного года, – подчеркнула депутат ХМАО Наталья Западнова.

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ИСТОЧНИК KP.RU