2020-02-10T06:55:13+03:00
Общество

Разъяренного пса усмирили в Березовском районе

Он нападал на прохожих
Руслан Савинов
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Разъяренного пса усмирили в Березовском районе. Фото Росгвардии ХМАО.Разъяренного пса усмирили в Березовском районе. Фото Росгвардии ХМАО.
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В поселке городского типа Игрим Березовского района ХМАО экипаж группы задержания вневедомственной охраны спас прохожих от собаки. Подробности сообщили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

Отмечается, что прапорщик Сергей Сухов и сержант Алексей Вечкитов находились на маршруте патрулирования. Они получили сообщение из дежурной части о том, что на улице Мира большая собака бросается на прохожих.

Срочно приехав по указанному адресу, росгвардейцы увидели, что агрессивный пес, породы алабай, сбежал из хозяйского вольера. Он успел напасть и покусать проходящую мимо женщину. Пострадавшей срочно требовалась медицинская помощь. Ее доставили в больницу бригадой врачей скорой помощи.

Затем агрессивное животное понеслось к детскому садику. Там, по счастливой случайности, никого не оказалось. Дети в это время были в здании.

Росгвардейцы заставили свирепую собаку покинуть детсад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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