В Югре пройдет конкурс грантов на развитие туризма

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:46:51+03:00

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Начинается прием заявок на участие в конкурсе по получению грантов на развитие внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма в ХМАО. Как отметили в региональном департаменте промышленности ХМАО, заявки ждут с 19 февраля 2020 года.

Известно, что стать участниками могут те, кто осуществляет деятельность по организации внутреннего, въездного туризма. Также могу участвовать производители туристских сувениров.

Всего конкурс проводится по четырем номинация. Среди них: развитие и создание дополнительных объектов туристской индустрии, продвижение туристского продукта ХМАО и прочие.

Ознакомиться со списком документов для участия в конкурсе можно на портале «Туризм в Югре» в разделе «Государственная поддержка туризма». Также подробная информация по телефону +7 (3467) 35-34-04 (доб. 3815).

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ИСТОЧНИК KP.RU