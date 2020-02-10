10 Февр. 2020 2020-02-10T06:08:05+03:00

Погода в Югре 10 февраля: местами небольшой снег и изморозь Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже -17 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 10 февраля, ожидается небольшая облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 4 – 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -18, -23 градуса, днем -12, -17 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие, изморозь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -14 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -17, -20 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -18, -21 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU