Губернатор Югры наградила победителей массовой лыжной гонки

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:17:35+03:00

Мероприятия состоялось несмотря на карантин в школах окружной столицы

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в церемонии награждения победителей 38-ой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая прошла в Ханты-Мансийске 8 февраля.

Кубок победителя в категории «Девочки 2008 года рождения и младше» глава региона вручила Софье Волковой. На вторую ступень пьедестала поднялась Софья Борисова. Замкнула тройку лидеров Мария Филатова.

Лучшим среди мальчиков в этой же категории стал Антон Орлов. «Серебро» отправилось в копилку Ильи Ковальчука. Третью ступень спортивного пьедестала занял Амир Айнулин.

Среди девушек 2006-2007 годов рождения победу праздновала Ксения Подъянова. Следом за ней расположилась Арина Тюленева. Третье место оставила за собой Анастасия Янкович.

В этой же категории среди юношей лучшим оказался Глеб Силин. Вторую ступень спортивного пьедестала занял Данил Повисьма. «Бронза» по праву осталась у Артема Медведева.

Всего всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России» в Югре приняли 15 муниципалитетов. Только в Ханты-Мансийске на старты вышли почти 1,5 тысячи атлетов, включая общественных и политических деятелей, представителей органов государственной власти, предприятий и учреждений и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU