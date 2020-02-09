Работодателей Сургутского района обязали прививать мигрантов от кори

9 Февр. 2020 2020-02-09T15:15:24+03:00

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Заболеваемость корью по данным 2019 года в Югре возросла в 1,3 раза. Об этом сообщает Роспотребнадзор ХМАО.

Администрация Сургутского района провела заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, по итогам которой в адрес работодателей, привлекающих к работе мигрантов, направлены рекомендации.

- Территориальный отдел управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Югре предупреждает о несении ответственности работодателями и соблюдении требований с целью санитарно-эпидемиологического благополучия в Сургутском районе, а также о недопущении распространения опасных и передающихся инфекций от человека человеку, – пояснила начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Ольга Мосалева.

Подчищающая иммунизация югорчан против кори проводилась в 2018- 2019 годах. Однако при расследовании групповых очагов заболевших выявили значительное количество не привитых жителей региона, причем, первые случаи кори - завозные, от граждан, прибывших из Казахстана и Киргизии.

Практика проведения подчищающей иммунизации мигрантов против кори показала, что наиболее эффективным механизмом иммунизации иностранцев является проведение прививок при прохождении ими медицинских осмотров для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента или разрешения на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU