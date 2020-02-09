В марафоне «Лыжня России» приняли участие более 1000 нефтеюганцев
Более тысячи жителей Нефтеюганска в субботу 8 февраля приняли участие в спортивной акции-марафоне «Лыжня России-2020».
Она прошла на территории городской лыжной базы несмотря на запрет по проведению массовых спортивных и культурных мероприятий в округе из-за ситуации по гриппу и ОРВИ..
Мероприятие приурочили к 75-летию юбилею Победы. Нефтеюганцы по случаю грядущей памятной даты и в честь героев Великой Отечественной войны перед стартами провели флешмоб и выстроились в цифру 75.
Призеры «Лыжни России» были награждены дипломами и медалями, а победители, занявшие первые места в своих группах – еще и индивидуальными кубками, сообщает паблик «Это Юганск, детка/ Нефтеюганск» во «ВКонтакте».
Напомним, «Лыжня России»- спортивно-массовое мероприятие, целью которого является популяризация спорта и здорового образа жизни, проводится ежегодно во всех регионах РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU