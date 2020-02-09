2020-02-09T12:59:24+03:00
Спорт

В марафоне «Лыжня России» приняли участие более 1000 нефтеюганцев

Мероприятие приурочили к 75-летию юбилею Победы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В марафоне «Лыжня России» приняли участие более 1000 нефтеюганцев. Фото из группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" во "ВКонтакте"В марафоне «Лыжня России» приняли участие более 1000 нефтеюганцев. Фото из группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" во "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Более тысячи жителей Нефтеюганска в субботу 8 февраля приняли участие в спортивной акции-марафоне «Лыжня России-2020».

Она прошла на территории городской лыжной базы несмотря на запрет по проведению массовых спортивных и культурных мероприятий в округе из-за ситуации по гриппу и ОРВИ..

Мероприятие приурочили к 75-летию юбилею Победы. Нефтеюганцы по случаю грядущей памятной даты и в честь героев Великой Отечественной войны перед стартами провели флешмоб и выстроились в цифру 75.

Призеры «Лыжни России» были награждены дипломами и медалями, а победители, занявшие первые места в своих группах – еще и индивидуальными кубками, сообщает паблик «Это Юганск, детка/ Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

Напомним, «Лыжня России»- спортивно-массовое мероприятие, целью которого является популяризация спорта и здорового образа жизни, проводится ежегодно во всех регионах РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В марафоне «Лыжня России» приняли участие более 1000 нефтеюганцев
Наталья Комарова прокомментировала ситуацию с гриппом и ОРВИ в Югре
Погода в Югре 9 февраля: морозно и без осадков
В Югре не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом
В Сургуте открылся новый корпус детского сада «Волчок»
Югорчанин со злости разбил стекло припаркованного во дворе автомобиля
Ночью в Югре сгорели два автомобиля и дача
Погода в Югре 8 февраля: морозы и снегопад
Ради четырех светильников престарелый грабитель совершил преступление
Проблемных семей в Сургутском районе стало меньше
Более 14 тысяч югорчан примут участие в «Лыжне России»
«Сударыню масленицу – 2020» начали искать в Урае
Медсестры ХМАО поделятся секретами успеха
Карантин в школах Сургута продлится до 12 февраля
Жители ХМАО смогу увидеть выставку «Образ зверя в древнем и средневековом искусстве Югры»
Начинающие водители стали виновниками семи ДТП в 2020 году в Югре