9 Февр. 2020 2020-02-09T12:59:24+03:00

В марафоне «Лыжня России» приняли участие более 1000 нефтеюганцев. Фото из группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" во "ВКонтакте"

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Более тысячи жителей Нефтеюганска в субботу 8 февраля приняли участие в спортивной акции-марафоне «Лыжня России-2020».

Она прошла на территории городской лыжной базы несмотря на запрет по проведению массовых спортивных и культурных мероприятий в округе из-за ситуации по гриппу и ОРВИ..

Мероприятие приурочили к 75-летию юбилею Победы. Нефтеюганцы по случаю грядущей памятной даты и в честь героев Великой Отечественной войны перед стартами провели флешмоб и выстроились в цифру 75.

Призеры «Лыжни России» были награждены дипломами и медалями, а победители, занявшие первые места в своих группах – еще и индивидуальными кубками, сообщает паблик «Это Юганск, детка/ Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

Напомним, «Лыжня России»- спортивно-массовое мероприятие, целью которого является популяризация спорта и здорового образа жизни, проводится ежегодно во всех регионах РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU