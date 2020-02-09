9 Февр. 2020 2020-02-09T09:51:04+03:00

Наталья Комарова прокомментировала ситуацию с гриппом и ОРВИ в Югре. Скрин с видео

Порог заболеваемости превышен во всем округе [видео]

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Югорчан беспокоит ситуация, сложившаяся с подъемом заболевания гриппом и ОРВИ в округе. Города Югры отправляют на карантин все школы.

Губернатор региона Наталья Комарова видеопостом в «Инстаграм» рассказала о заболеваемости в округе.

- По данным регионального управления Роспотребнадзора, фиксируется сезонное повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости отмечается по всем возрастным категориям. Заболеваемость совокупного населения находится на уровне эпидемпорога, отметила глава Югры.

Чаще всего болеют дети в возрасте 3-7 лет. Наталья Комарова отметила, что школы Ханты-Мансийска и Сургута переведены на карантин. Учебный процесс проводится дистанционно.

Главные санитарные врачи муниципалитетов Югры потребовали отменить все массовые мероприятия.

Губернатор отметила, что больницы округа подготовили инфекционные отделения. Медучреждения и аптеки готовы к любой ситуации.

Наталья Комарова также рассказала, что в Югре, из-за ситуации с коронавирусом под наблюдением находятся 41 человек, вернувшихся из Китая. Больных этой инфекции в округе не зарегистрировано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/759643" frameborder="0"></iframe> Наталья Комарова прокомментировала ситуацию с гриппом и ОРВИ в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU