9 Февр. 2020 2020-02-09T07:48:29+03:00

Погода в Югре 9 февраля: морозно и без осадков Фото: pixabay.com

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В воскресенье 9 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, слабый туман. Ветер западных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -17, -22 градусов, местами до -28 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер западных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -20, -22 градусов.

В Сургуте морозная и ясная погода без осадков. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -31, -24 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -26, -22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU