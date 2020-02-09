2020-02-09T07:48:29+03:00
Общество

Погода в Югре 9 февраля: морозно и без осадков

Ветер умеренный переменных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 9 февраля: морозно и без осадковПогода в Югре 9 февраля: морозно и без осадковФото: pixabay.com
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В воскресенье 9 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, слабый туман. Ветер западных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -17, -22 градусов, местами до -28 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер западных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -20, -22 градусов.

В Сургуте морозная и ясная погода без осадков. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -31, -24 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -26, -22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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