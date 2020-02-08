8 Февр. 2020 2020-02-08T16:08:38+03:00

В Югре не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом Фото: Алексей КОСЕНЧУК

У всех прибывших с острова Хайнань проводится двукратный забор материала для вирусологических исследований

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Из числа прибывших из Китая с респираторным синдромом госпитализирован один ребенок в городе Радужный. Данный случай квалифицирован как подозрительный на заболевание коронавирусной инфекцией.

Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева 7 февраля в ходе заседания окружной межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии.

По ее словам, в автономном округе проводится комплекс мер по предупреждению завоза и распространения вируса. Организован мониторинг граждан, прибывающих из Китая в Югру. За ними установлено медицинское наблюдение по месту жительства.

- У всех прибывших с острова Хайнань проводится двукратный забор материала для вирусологических исследований. Первая проба отбирается в пунктах пропуска через государственную границу, второй забор проводится спустя 10 дней уже на территории региона, – сообщила Инна Кудрявцева.

Она напомнила, что в Югре действует 3 санитарно-карантинных пункта пропуска через государственную границу: в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Прямые рейсы из Китая в них не осуществляются. Но при этом на данный момент поступила информация о 41 жителе автономного округа, прошедшем санитарно-карантинный контроль по возвращении из аэропортов Китая. Из всех туристов, вернувшихся в регион, респираторный синдром выявлен у одного ребенка, под наблюдением остаются 39 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU