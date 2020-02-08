В Сургуте открылся новый корпус детского сада «Волчок»

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:20:42+03:00

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Об открытии нового корпуса детского сада «Волчок» на своей страничке во «ВКонтакте» рассказал глава города Сургут Вадим Шувалов.

- Великолепная новость для родителей дошколят, которые живут в 42 микрорайоне. У детского сада № 45 «Волчок» появился второй блок. Там уже есть бассейн, зимний сад, музыкальные и спортивные залы — каждого по два. Новый корпус рассчитан на 300 детей, так что при разработке проекта учитывалось, что места должно хватить всем, написал глава города.

Отметим, что строительство велось по программе ХМАО-Югры «Развитие образования». Объект полностью соответствует последним требованиям безопасности — например, все окна оснащены специальными замками, открыть их могут только взрослые. Ни один ребёнок просто так с территории детского сада уйти не сможет.

ИСТОЧНИК KP.RU