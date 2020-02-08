Югорчанин со злости разбил стекло припаркованного во дворе автомобиля

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:49:08+03:00

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Конфликт произошел в августе 2019 года. Житель города Советский поссорился с соседом и в порывах гнева разбил стекло рядом припаркованной иномарки.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 28-летний владелец автомобиля «Хонда» из города Советский обратился в полицию с заявлением, что кто-то разбил его автомобиль. Полицейскими установлен подозреваемый в порче имущества. Им оказался 37-летний местный житель, который в тот день он находился в гостях у знакомых по улице Орджоникидзе в Советском. Когда собрался домой, при выходе из подъезда у него произошел конфликт с одним из жильцов дома.

Разозленный мужчина вышел на улицу и, пройдя несколько метров, ударил по лобовому стеклу близстоящего автомобиля. Тем самым, причинил ущерб владельцу на сумму более 45 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU