Ночью в Югре сгорели два автомобиля и дача
Глубокой ночью на пульт пожарных в Нефтеюганске поступило тревожное сообщение: в 13 мкр горят два автомобиля. На место немедленно выехали 9 огнеборцев и две единицы спецтехники МЧС.
- В 04:15 8 февраля поступило сообщение о пожаре двух автомобилей. Пожар ликвидирован в 04:25, - сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО.
Еще один пожар произошел в Нижневартовске. В 03:28 поступило сообщение о возгорании в дачном доме. Пожар ликвидировали в 03:52. На тушение пожара от подразделений МЧС России по ХМАО-Югре привлекались две единицы техники, восемь человек личного состава.
В обоих случаях причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU