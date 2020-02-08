2020-02-08T09:52:23+03:00
Общество

Ночью в Югре сгорели два автомобиля и дача

Причина возгорания пока не известна
Алена Кульмухаметова
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Ночью в Югре сгорели два автомобиля и дача. Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреНочью в Югре сгорели два автомобиля и дача. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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Глубокой ночью на пульт пожарных в Нефтеюганске поступило тревожное сообщение: в 13 мкр горят два автомобиля. На место немедленно выехали 9 огнеборцев и две единицы спецтехники МЧС.

- В 04:15 8 февраля поступило сообщение о пожаре двух автомобилей. Пожар ликвидирован в 04:25, - сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО.

Еще один пожар произошел в Нижневартовске. В 03:28 поступило сообщение о возгорании в дачном доме. Пожар ликвидировали в 03:52. На тушение пожара от подразделений МЧС России по ХМАО-Югре привлекались две единицы техники, восемь человек личного состава.

В обоих случаях причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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