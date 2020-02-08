Погода в Югре 8 февраля: морозы и снегопад
В субботу в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой, по восточным районам умеренный снег, изморозь. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -17,-22 градусов, местами -24,-29 градусов, по восточным и южным районам -10,-15 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно и без осадков. Ветер северный, северо-восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -18 градусов.
В Сургуте облачно и небольшой снег. Ветер северо-восточный северный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -17 градусов.
В Нижневартовске пасмурно и снегопад. Ветер юго-восточный, восточный, северо-восточный, северный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -12 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU