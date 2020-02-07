Ради четырех светильников престарелый грабитель совершил преступление

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:35:37+03:00

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В ХМАО за минувшие сутки, 6 февраля, произошло 38 преступлений. По информации пресс-службы УМВД Югры, из них раскрыто 21: одно причинение вреда здоровью, одно мошенничество, четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и пять краж.

Так, сотрудники полиции Сургута установили подозреваемого в краже 59-летнего мужчину. Злоумышленник в подъезде одного из домов на улице Пушкина похитил четыре электросветильника. Их общая стоимость составила около трех тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, мужчина под подпиской о невыезде.

Тем временем в Кондинском районе неработающая 32-летняя женщина через мобильный банкинг похищала деньги с банковской карты гражданина 1957 года рождения. Общая сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушительница под подпиской о невыезде.

Также известно, что в Югре накануне раскрыли четыре ранее зарегистрированных преступления. Выявлено 3113 правонарушений. За административные правонарушения арестованы 44 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU