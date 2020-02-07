Проблемных семей в Сургутском районе стало меньше

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:30:46+03:00

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В Сургутском районе на протяжении трех лет отметили снижение количества семей, попавших на профилактический учет к специалистам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Подробности стали известны от пресс-службы района.

Так, в 2016 году количество семей на учете было 109, в 2017 году – 82, а в 2019 – 80. Известно, что от алкогольной зависимости прошли лечение в 2017 году 27 родителей, а за два последних года – 36 человек.

- Политика сохранения кровной семьи – главная задача, заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

- Мы особенно тщательно прорабатываем вопрос раннего выявления проблемных семей и осуществления профилактического патронажа со стороны специалистов органов опеки, медработников, социальной службы, представителей УВД, – поделилась заместитель начальника комиссии по делам несовершеннолетних Сургутского района Инна Черепанова.

Отметим, что сигнализировать о семьях, которым возможно требуется помощь специалистов, можно по телефону: 8 (3462) 52 60 93.

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ИСТОЧНИК KP.RU