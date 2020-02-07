2020-02-07T16:30:46+03:00
Общество

Проблемных семей в Сургутском районе стало меньше

Главное вовремя взять трудные случаи на профилактический учет
Руслан Савинов
Поделиться:
Проблемных семей в Сургутском районе стало меньшеПроблемных семей в Сургутском районе стало меньшеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Сургутском районе на протяжении трех лет отметили снижение количества семей, попавших на профилактический учет к специалистам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Подробности стали известны от пресс-службы района.

Так, в 2016 году количество семей на учете было 109, в 2017 году – 82, а в 2019 – 80. Известно, что от алкогольной зависимости прошли лечение в 2017 году 27 родителей, а за два последних года – 36 человек.

- Политика сохранения кровной семьи – главная задача, заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

- Мы особенно тщательно прорабатываем вопрос раннего выявления проблемных семей и осуществления профилактического патронажа со стороны специалистов органов опеки, медработников, социальной службы, представителей УВД, – поделилась заместитель начальника комиссии по делам несовершеннолетних Сургутского района Инна Черепанова.

Отметим, что сигнализировать о семьях, которым возможно требуется помощь специалистов, можно по телефону: 8 (3462) 52 60 93.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ради четырех светильников престарелый грабитель совершил преступление
Проблемных семей в Сургутском районе стало меньше
Более 14 тысяч югорчан примут участие в «Лыжне России»
«Сударыню масленицу – 2020» начали искать в Урае
Медсестры ХМАО поделятся секретами успеха
Карантин в школах Сургута продлится до 12 февраля
Жители ХМАО смогу увидеть выставку «Образ зверя в древнем и средневековом искусстве Югры»
Начинающие водители стали виновниками семи ДТП в 2020 году в Югре
Вартовчанка отдала ясновидцам более миллиона рублей
Ханты-Мансийск вошел в пятерку городов по приросту населения
Продавец кафе вылила на грабителя кофе в Пыть-Яхе
«Музей в чемодане» можно увидеть в Ханты-Мансийске
Пять югорских городов примут участие во всероссийском конкурсе благоустройства
Югра стала пилотной площадкой новых механизмов оказания госуслуг
Для отдельных категорий югорчан зарезервируют участки под ИЖС
Два с половиной миллиона рублей добровольно перевели аферистам доверчивые югорчане
Самолет из Дубая не смог зайти на посадку в Сургуте
Усиленный режим дезинфекции ввели в ХМАО в местах продажи продуктов питания
В 2020 году на югорских дорогах уже пострадали двадцать юных пешеходов
Пожарные Нижневартовска ликвидировали огонь в квартире девятиэтажки
Полиция Нижневартовска задержала мужчину с крупной партией наркотиков
В охотничьих угодьях в югорском лесу чуть не замерз мужчина
«Лифан» занесло на «Мицубиси Оутлендер» в Сургуте
Общественники: «Масок и противовирусных препаратов в аптеках Сургута достаточно»
Правоохранители ХМАО перечислили нарушения в работе судебных приставов
Строители начали сооружение школы в Сургуте впервые по концессии
Судебные приставы Югры взыскали в пользу бюджета 8 миллиардов рублей
На улице Индустриальной в Нижневартовске станет безопасней