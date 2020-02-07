7 Февр. 2020 2020-02-07T16:14:24+03:00

Более 14 тысяч югорчан примут участие в «Лыжне России» Фото: pixabay.com

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Всероссийская XXXVIII массовая гонка «Лыжня России — 2020» пройдет 8 февраля в 19 муниципалитетах Югры. Как сообщили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт», главный старт состоится в Ханты-Мансийске.

В столице ХМАО участники стартуют в центре зимних видов спорта имени Филипенко в 11:00. Массовый старт запланирован на 14:00.

- Надеемся, в этом году мы в очередной раз сможем побить рекорд по количеству людей, принявших участие в гонке, - рассказала замдиректора департамента спорта Югры Софья Конух.

В рамках мероприятия пройдут спортивные забеги на дистанции 1500, 2000, 2500, 3000 и 5000 метров. Также представители народов севера устроят показательный забег на охотничьих лыжах, обтянутых оленьей шкурой.

В 2020 году организаторы надеются, что количество участников превысит отметку в 14 тысяч человек. Так ли это, станет ясно завтра в субботу, 8 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU