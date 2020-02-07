2020-02-07T16:04:51+03:00
Общество

«Сударыню масленицу – 2020» начали искать в Урае

Дан старт творческому конкурсу на лучшую масленичную куклу-чучело
Руслан Савинов
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«Сударыню масленицу – 2020» начали искать в Урае«Сударыню масленицу – 2020» начали искать в УраеФото: pixabay.com
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Конкурс на лучшую куклу «Сударыня Масленица – 2020» проводят в Урае рамках подготовки к праздничному мероприятию. По данным администрации города, гулять праздник в 2020 году намерены «широко».

Сообщается, что к участию в конкурсе приглашают всех желающих. Конкурсная работа, масленичная кукла-чучело, должна быть не менее полутора метра от земли. Диаметр шеста-основания не должен превышать 35 мм. Конструкция куклы должна быть прочной и устойчивой к любой погоде.

Все конкурсные работы будут оцениваться жюри по критериям: мастерство в технике исполнения, верность традициям, оригинальность, необычный подход и эстетичность.

Открытие конкурса кукол состоится 1 марта в 11:30. Всех конкурсантов наградят дипломами и памятными подарками. Автора лучшей масленичной куклы отметят ценным призом.

Заявку для участия необходимо направить на электронную почту учреждения до 21 февраля включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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