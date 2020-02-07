Медсестры ХМАО поделятся секретами успеха

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:54:09+03:00

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В 2020 году будет уделено особое внимание укреплению сестринского и акушерского дела и повышению роли медсестер. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Отметим, всемирная организация здравоохранения объявила 2020 год международным годом работников сестринских и акушерских служб. Он посвящен двухсотлетней годовщине со дня рождения Флоренс Найтингейл – британке, которая считается основательницей современного сестринского дела.

В связи с этим нижневартовская психоневрологическая больница присоединилась к участию в мероприятиях по прославлению медсестер. Коллектив больницы также планирует информировать общество о важности этой профессии.

- Любая поликлиника и больница начинается с регистратуры, где посетителей и пациентов встречает медсестра. То, как она выглядит, как и что говорит, ее манеры – все это визитная карточка медицинской организации, – сообщила главная медицинская сестра Наталия Зайцева. Сообщается, что ее стаж в профессии уже 45 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU