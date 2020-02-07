Карантин в школах Сургута продлится до 12 февраля

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:32:55+03:00

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В Сургуте до 12 февраля продлили карантин в школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщила администрация города.

Данное решение принял санитарно-противоэпидемический координационный совет. В совете уточнили, что за помощью к медикам уже обратилось более пяти тысяч человек с симптомами ОРВИ.

Анализ показал, это на 37 % больше, чем на предыдущей неделе. Еще пятого февраля в Сургуте ввели карантин, чтобы не допустить возникновения масштабной эпидемии.

Но несмотря на это, учебные программы и программы дополнительного образования проходят в полном объеме. Домашние задания ждут ребят в онлайн-режиме, учителя всегда на связи со своими учениками.

Напомним, что число заболевших ОРВИ резко выросло в Сургуте. К сожалению, большинство подхвативших вирус - дети. Эпидемический порог превышен на два процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU