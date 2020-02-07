2020-02-07T15:25:07+03:00
Общество

Жители ХМАО смогу увидеть выставку «Образ зверя в древнем и средневековом искусстве Югры»

Экспозиция проработает до 31 марта
Руслан Савинов
Поделиться:
Жители ХМАО смогу увидеть выставку «Образ зверя в древнем и средневековом искусстве Югры». Фото музея природы.Жители ХМАО смогу увидеть выставку «Образ зверя в древнем и средневековом искусстве Югры». Фото музея природы.
Изменить размер текста:

Музей природы и человека приглашает в зал «Древности». По информации от музейных работников, в храме культуры с 7 февраля 2020 года начинает работать новая мини-выставка «Образ зверя в древнем и средневековом искусстве Югры».

Сообщается, что изображения зверей занимают широкое место в традиционном искусстве народов. Наиболее популярные персонажи на севере Западной Сибири в древности и средневековье: медведь, лось, олень, бобр, соболь, росомаха и заяц.

- «Звериный стиль» достигает своего расцвета в эпоху средневековья. Стилизованные фигуры животных, как реальных, так и фантастических, украшали одежду людей, оружие, утварь. Близкие параллели эти образы находят в традиционной культуре коренных народов Югры, - гласит анонс выставки.

На выставке представили предметы искусства из археологических коллекций фонда музея. Датировка предметов: от бронзового века до позднего средневековья, сделаны они из разных материалов, в разном стиле и техниках. Экспозиция проработает до 31 марта 2020 года. Возраст аудитории: 6+.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ради четырех светильников престарелый грабитель совершил преступление
Проблемных семей в Сургутском районе стало меньше
Более 14 тысяч югорчан примут участие в «Лыжне России»
«Сударыню масленицу – 2020» начали искать в Урае
Медсестры ХМАО поделятся секретами успеха
Карантин в школах Сургута продлится до 12 февраля
Жители ХМАО смогу увидеть выставку «Образ зверя в древнем и средневековом искусстве Югры»
Начинающие водители стали виновниками семи ДТП в 2020 году в Югре
Вартовчанка отдала ясновидцам более миллиона рублей
Ханты-Мансийск вошел в пятерку городов по приросту населения
Продавец кафе вылила на грабителя кофе в Пыть-Яхе
«Музей в чемодане» можно увидеть в Ханты-Мансийске
Пять югорских городов примут участие во всероссийском конкурсе благоустройства
Югра стала пилотной площадкой новых механизмов оказания госуслуг
Для отдельных категорий югорчан зарезервируют участки под ИЖС
Два с половиной миллиона рублей добровольно перевели аферистам доверчивые югорчане
Самолет из Дубая не смог зайти на посадку в Сургуте
Усиленный режим дезинфекции ввели в ХМАО в местах продажи продуктов питания
В 2020 году на югорских дорогах уже пострадали двадцать юных пешеходов
Пожарные Нижневартовска ликвидировали огонь в квартире девятиэтажки
Полиция Нижневартовска задержала мужчину с крупной партией наркотиков
В охотничьих угодьях в югорском лесу чуть не замерз мужчина
«Лифан» занесло на «Мицубиси Оутлендер» в Сургуте
Общественники: «Масок и противовирусных препаратов в аптеках Сургута достаточно»
Правоохранители ХМАО перечислили нарушения в работе судебных приставов
Строители начали сооружение школы в Сургуте впервые по концессии
Судебные приставы Югры взыскали в пользу бюджета 8 миллиардов рублей
На улице Индустриальной в Нижневартовске станет безопасней