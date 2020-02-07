Жители ХМАО смогу увидеть выставку «Образ зверя в древнем и средневековом искусстве Югры»

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:25:07+03:00

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Музей природы и человека приглашает в зал «Древности». По информации от музейных работников, в храме культуры с 7 февраля 2020 года начинает работать новая мини-выставка «Образ зверя в древнем и средневековом искусстве Югры».

Сообщается, что изображения зверей занимают широкое место в традиционном искусстве народов. Наиболее популярные персонажи на севере Западной Сибири в древности и средневековье: медведь, лось, олень, бобр, соболь, росомаха и заяц.

- «Звериный стиль» достигает своего расцвета в эпоху средневековья. Стилизованные фигуры животных, как реальных, так и фантастических, украшали одежду людей, оружие, утварь. Близкие параллели эти образы находят в традиционной культуре коренных народов Югры, - гласит анонс выставки.

На выставке представили предметы искусства из археологических коллекций фонда музея. Датировка предметов: от бронзового века до позднего средневековья, сделаны они из разных материалов, в разном стиле и техниках. Экспозиция проработает до 31 марта 2020 года. Возраст аудитории: 6+.

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ИСТОЧНИК KP.RU