2020-02-07T15:09:55+03:00
Происшествия

Начинающие водители стали виновниками семи ДТП в 2020 году в Югре

Одиннадцать человек получили травмы
Руслан Савинов
Поделиться:
Начинающие водители стали виновниками семи ДТП в 2020 году в ЮгреНачинающие водители стали виновниками семи ДТП в 2020 году в ЮгреФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В январе 2020 года на югорских дорогах произошло семь дорожно-транспортных происшествий по вине водителей с малым стажем. Как уточнили в пресс-службе региональной госавтоинспекции, стаж новичков был до двух лет управления.

В подобных авариях одиннадцать человек получили травмы. Наибольшее количество происшествий с участием водителей упомянутой категории случилось на территории Сургута и Сургутского района.

ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа обращает внимание автолюбителей-новичков на то, что транспортное средство – источник повышенной опасности. На дорогах нет персонального инструктора, решения нужно принимать самостоятельно на всем протяжении пути.

За рулем необходимо проверить исправность авто перед началом движения. Далее эксперты рекомендуют не допускать резких ускорений, торможений или перестроений.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ради четырех светильников престарелый грабитель совершил преступление
Проблемных семей в Сургутском районе стало меньше
Более 14 тысяч югорчан примут участие в «Лыжне России»
«Сударыню масленицу – 2020» начали искать в Урае
Медсестры ХМАО поделятся секретами успеха
Карантин в школах Сургута продлится до 12 февраля
Жители ХМАО смогу увидеть выставку «Образ зверя в древнем и средневековом искусстве Югры»
Начинающие водители стали виновниками семи ДТП в 2020 году в Югре
Вартовчанка отдала ясновидцам более миллиона рублей
Ханты-Мансийск вошел в пятерку городов по приросту населения
Продавец кафе вылила на грабителя кофе в Пыть-Яхе
«Музей в чемодане» можно увидеть в Ханты-Мансийске
Пять югорских городов примут участие во всероссийском конкурсе благоустройства
Югра стала пилотной площадкой новых механизмов оказания госуслуг
Для отдельных категорий югорчан зарезервируют участки под ИЖС
Два с половиной миллиона рублей добровольно перевели аферистам доверчивые югорчане
Самолет из Дубая не смог зайти на посадку в Сургуте
Усиленный режим дезинфекции ввели в ХМАО в местах продажи продуктов питания
В 2020 году на югорских дорогах уже пострадали двадцать юных пешеходов
Пожарные Нижневартовска ликвидировали огонь в квартире девятиэтажки
Полиция Нижневартовска задержала мужчину с крупной партией наркотиков
В охотничьих угодьях в югорском лесу чуть не замерз мужчина
«Лифан» занесло на «Мицубиси Оутлендер» в Сургуте
Общественники: «Масок и противовирусных препаратов в аптеках Сургута достаточно»
Правоохранители ХМАО перечислили нарушения в работе судебных приставов
Строители начали сооружение школы в Сургуте впервые по концессии
Судебные приставы Югры взыскали в пользу бюджета 8 миллиардов рублей
На улице Индустриальной в Нижневартовске станет безопасней