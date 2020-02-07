7 Февр. 2020 2020-02-07T15:09:55+03:00

Начинающие водители стали виновниками семи ДТП в 2020 году в Югре Фото: pixabay.com

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В январе 2020 года на югорских дорогах произошло семь дорожно-транспортных происшествий по вине водителей с малым стажем. Как уточнили в пресс-службе региональной госавтоинспекции, стаж новичков был до двух лет управления.

В подобных авариях одиннадцать человек получили травмы. Наибольшее количество происшествий с участием водителей упомянутой категории случилось на территории Сургута и Сургутского района.

ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа обращает внимание автолюбителей-новичков на то, что транспортное средство – источник повышенной опасности. На дорогах нет персонального инструктора, решения нужно принимать самостоятельно на всем протяжении пути.

За рулем необходимо проверить исправность авто перед началом движения. Далее эксперты рекомендуют не допускать резких ускорений, торможений или перестроений.

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ИСТОЧНИК KP.RU