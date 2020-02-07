2020-02-07T14:35:53+03:00
Происшествия

Вартовчанка отдала ясновидцам более миллиона рублей

Обратиться к шарлатанам ее побудили проблемы со здоровьем у близких
Руслан Савинов
Поделиться:
Вартовчанка отдала ясновидцам более миллиона рублейВартовчанка отдала ясновидцам более миллиона рублейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовска обратилась 67-летняя местная жительница. По данным УМВД ХМАО, она попросила полицейских помочь в решении ее вопроса.

Как пояснила женщина, в октябре 2018 года на одном из российских телеканалов она увидела рекламу услуг ясновидящей. Гадалка предлагала помощь в лечении любых болезней.

Родственники вартовчанки имели проблемы со здоровьем. Это сподвигло ее обратиться за помощью по указанному телефону. Обсудив условия, экстрасенсы приступили к делу. На протяжении почти трех месяцев маги входили в транс и с помощью медитации нашептывали потерпевшей различные мантры.

За каждый сеанс женщина платила переводом на имена троих экстрасенсов. В результате общения с аферистами вартовчанка перевела 1 288 000 рублей. Разумеется, эффекта лечение не принесло. Смирившись, что положительных результатов от целителей не стоит ждать, а деньги потрачены зря, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начинающие водители стали виновниками семи ДТП в 2020 году в Югре
Вартовчанка отдала ясновидцам более миллиона рублей
Ханты-Мансийск вошел в пятерку городов по приросту населения
Продавец кафе вылила на грабителя кофе в Пыть-Яхе
«Музей в чемодане» можно увидеть в Ханты-Мансийске
Пять югорских городов примут участие во всероссийском конкурсе благоустройства
Югра стала пилотной площадкой новых механизмов оказания госуслуг
Для отдельных категорий югорчан зарезервируют участки под ИЖС
Два с половиной миллиона рублей добровольно перевели аферистам доверчивые югорчане
Самолет из Дубая не смог зайти на посадку в Сургуте
Усиленный режим дезинфекции ввели в ХМАО в местах продажи продуктов питания
В 2020 году на югорских дорогах уже пострадали двадцать юных пешеходов
Пожарные Нижневартовска ликвидировали огонь в квартире девятиэтажки
Полиция Нижневартовска задержала мужчину с крупной партией наркотиков
В охотничьих угодьях в югорском лесу чуть не замерз мужчина
«Лифан» занесло на «Мицубиси Оутлендер» в Сургуте
Общественники: «Масок и противовирусных препаратов в аптеках Сургута достаточно»
Правоохранители ХМАО перечислили нарушения в работе судебных приставов
Строители начали сооружение школы в Сургуте впервые по концессии
Судебные приставы Югры взыскали в пользу бюджета 8 миллиардов рублей
На улице Индустриальной в Нижневартовске станет безопасней