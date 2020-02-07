Вартовчанка отдала ясновидцам более миллиона рублей
Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовска обратилась 67-летняя местная жительница. По данным УМВД ХМАО, она попросила полицейских помочь в решении ее вопроса.
Как пояснила женщина, в октябре 2018 года на одном из российских телеканалов она увидела рекламу услуг ясновидящей. Гадалка предлагала помощь в лечении любых болезней.
Родственники вартовчанки имели проблемы со здоровьем. Это сподвигло ее обратиться за помощью по указанному телефону. Обсудив условия, экстрасенсы приступили к делу. На протяжении почти трех месяцев маги входили в транс и с помощью медитации нашептывали потерпевшей различные мантры.
За каждый сеанс женщина платила переводом на имена троих экстрасенсов. В результате общения с аферистами вартовчанка перевела 1 288 000 рублей. Разумеется, эффекта лечение не принесло. Смирившись, что положительных результатов от целителей не стоит ждать, а деньги потрачены зря, женщина обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.
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ИСТОЧНИК KP.RU