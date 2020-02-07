Ханты-Мансийск вошел в пятерку городов по приросту населения
Столица Югры оказалась в пятерке городов России по приросту населения. По данным администрации города, статданные предоставил эксперт института географии РАН Владимир Мукомель.
По словам эксперта, население Ханты-Мансийска выросло на целых 157%. С 38,7 до 99,3 тыс. человек.
Владимир Мукомель называет «центром притяжения» города, которые возникли вокруг промышленных объектов и месторождений. Такие агломерации выделяются на общем фоне благоприятной социальной и культурной инфраструктурой, а также прекрасными экономическими условиями.
- Ханты-Мансийск замечательный город, жить там очень комфортно. Нормальный климат, очень неплохая зима. Много музеев. Неудивительно, что люди туда охотно едут, - отметил ученый.
Он также добавил, что в городе интересная работа, хорошая зарплата и места проведения досуга. Кроме того, благоприятная экология, транспорт и качественное медобслуживание.
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ИСТОЧНИК KP.RU